Регулярные упражнения и употребление фруктов снижают артериальное давление

Ученые считают, что артериальное давление способствует увеличению уровня стресса у человека, поэтому стоит регулярно делать физические упражнения, чтобы снизить его. Это также может быть простая ходьба, но в целом за день физическая нагрузка должна проводиться хотя бы 30 минут. Не менее важным является отслеживание своего эмоционального состояния. В случае сильного стресса эксперты советуют отложить дела и провести медитацию.Что касается питания, то необходимо в рационе использовать фрукты и овощи. Для тех, кто страдает от лишнего веса, эти компоненты особенно полезны, но при этом следует исключить из перечня продукты с высоким содержанием насыщенных жиров.С высоким давлением помимо вышеперечисленного поможет бороться отказ от курения и алкоголя. Рекомендуется уменьшить потребление соли и кофе.