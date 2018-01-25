Porsche 918 Spyders запечатлели на видео во время массового заезда в Альпах

Организаторы заезда планировали отправить водителей в необычную поездку с коллекцией автомобилей Porsche, данная поездка была запечатлена на видео. В видеоролике демонстрируется, как владельцы элитных суперкаров наслаждаются собственными машинами и собой. При этом красота автомобилей прекрасно сочетается с потрясающими альпийскими видами.Вряд ли где нибудь ещё можно увидеть такое количество суперкаров Porsche 918 Spyder в одном месте одновременно. Видеоролик выложенный в сеть интернет-пользователи просмотрели большое количество раз.В компании Porsche за последние два года было собрано около 1000 автомобилей. Стоимость базовой модификации Porsche 918 Spyder составляет 845 тысяч долларов.