АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Вишну: Незримые стражи сокровищ индийского храма Падманабхасвами веками преследуют неразумных грабителей
EUR 69.46 USD 55.93
Курс валют на 26.01.2018

Porsche 918 Spyders запечатлели на видео во время массового заезда в Альпах
В Альпах был запечатлён заезд автомобилей Porsche 918 Spyders. За пять дней марафона автомобили преодолели 1500 километров. В общей сложности в заезде принимали участие 19 автомобилей Porsche 918 Spyders.

Porsche 918 Spyders запечатлели на видео во время массового заезда в Альпах


Организаторы заезда планировали отправить водителей в необычную поездку с коллекцией автомобилей Porsche, данная поездка была запечатлена на видео. В видеоролике демонстрируется, как владельцы элитных суперкаров наслаждаются собственными машинами и собой. При этом красота автомобилей прекрасно сочетается с потрясающими альпийскими видами.

Вряд ли где нибудь ещё можно увидеть такое количество суперкаров Porsche 918 Spyder в одном месте одновременно. Видеоролик выложенный в сеть интернет-пользователи просмотрели большое количество раз.

В компании Porsche за последние два года было собрано около 1000 автомобилей. Стоимость базовой модификации Porsche 918 Spyder составляет 845 тысяч долларов.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 22:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Порошенко потребовал от русскоязычной журналистки
Ученые рассказали, что люди находятся под
СМИ: Близкое окружение возлюбленного Анастасии
На Аляске свидетели события наблюдали за полетом
Эксперты: Человеческая деятельность вскоре
Развитие инфраструктуры мешает природному
Просмотреть все новости