Porsche 918 Spyders запечатлели на видео во время массового заезда в Альпах
В Альпах был запечатлён заезд автомобилей Porsche 918 Spyders. За пять дней марафона автомобили преодолели 1500 километров. В общей сложности в заезде принимали участие 19 автомобилей Porsche 918 Spyders.
Организаторы заезда планировали отправить водителей в необычную поездку с коллекцией автомобилей Porsche, данная поездка была запечатлена на видео. В видеоролике демонстрируется, как владельцы элитных суперкаров наслаждаются собственными машинами и собой. При этом красота автомобилей прекрасно сочетается с потрясающими альпийскими видами.
Вряд ли где нибудь ещё можно увидеть такое количество суперкаров Porsche 918 Spyder в одном месте одновременно. Видеоролик выложенный в сеть интернет-пользователи просмотрели большое количество раз.
В компании Porsche за последние два года было собрано около 1000 автомобилей. Стоимость базовой модификации Porsche 918 Spyder составляет 845 тысяч долларов.
Организаторы заезда планировали отправить водителей в необычную поездку с коллекцией автомобилей Porsche, данная поездка была запечатлена на видео. В видеоролике демонстрируется, как владельцы элитных суперкаров наслаждаются собственными машинами и собой. При этом красота автомобилей прекрасно сочетается с потрясающими альпийскими видами.
Вряд ли где нибудь ещё можно увидеть такое количество суперкаров Porsche 918 Spyder в одном месте одновременно. Видеоролик выложенный в сеть интернет-пользователи просмотрели большое количество раз.
В компании Porsche за последние два года было собрано около 1000 автомобилей. Стоимость базовой модификации Porsche 918 Spyder составляет 845 тысяч долларов.
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Добавил: Алина Вчера, 22:00