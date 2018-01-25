В день 80-летия Высоцкого Екатерина Рождественская рассказала о двух его любимых
Журналистка Катя Рождественская рассказала о двух любимых Владимира Высоцкого в день его 80-летия.
Дочь знаменитого советского поэта Роберта Рождественского Екатерина опубликовала в своем аккаунте Instagram пост, посвященный 80-летнему юбилею Владимира Высоцкого.
Под фото легендарного артиста с Мариной Влади Рождественская рассказала о том, как в гостях, куда взяли ее родители в детстве, она встретила Высоцкого с двумя любимыми - с гитарой и Мариной.
Екатерина описала, как долго Высоцкий пристраивал гитару, чтобы та не съехала, потом галантно отодвинул стул для Марины и всё смотрел на нее необыкновенными «мужчинскими» глазами.
Тогда Рождественская «по-девчачьи» не понимала, ну что Влади, такая сказочная красавица, нашла во Владимире, таком неказистом, в общем-то и некрасивом, и совсем не принце. Но когда Екатерина увидела взгляд Высоцкого, то все сразу и поняла своим детско-женским умом.
«Они везде были вместе и вслед им раздавался шепот - Марина Влади, Марина Влади…» - рассказала она о влюбленных.
Рождественская поделилась, что, когда Высоцкий, наконец, запел, ей стало страшно - она сидела рядом и видела, как все набухали и набухали жилы у него на шее, и удивлялась, сколько в нем силы и страсти, сколько любви и нежности.
Дочь знаменитого советского поэта Роберта Рождественского Екатерина опубликовала в своем аккаунте Instagram пост, посвященный 80-летнему юбилею Владимира Высоцкого.
Под фото легендарного артиста с Мариной Влади Рождественская рассказала о том, как в гостях, куда взяли ее родители в детстве, она встретила Высоцкого с двумя любимыми - с гитарой и Мариной.
Екатерина описала, как долго Высоцкий пристраивал гитару, чтобы та не съехала, потом галантно отодвинул стул для Марины и всё смотрел на нее необыкновенными «мужчинскими» глазами.
Тогда Рождественская «по-девчачьи» не понимала, ну что Влади, такая сказочная красавица, нашла во Владимире, таком неказистом, в общем-то и некрасивом, и совсем не принце. Но когда Екатерина увидела взгляд Высоцкого, то все сразу и поняла своим детско-женским умом.
«Они везде были вместе и вслед им раздавался шепот - Марина Влади, Марина Влади…» - рассказала она о влюбленных.
Рождественская поделилась, что, когда Высоцкий, наконец, запел, ей стало страшно - она сидела рядом и видела, как все набухали и набухали жилы у него на шее, и удивлялась, сколько в нем силы и страсти, сколько любви и нежности.