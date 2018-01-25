В день 80-летия Высоцкого Екатерина Рождественская рассказала о двух его любимых

Дочь знаменитого советского поэта Роберта Рождественского Екатерина опубликовала в своем аккаунте Instagram пост, посвященный 80-летнему юбилею Владимира Высоцкого.Под фото легендарного артиста с Мариной Влади Рождественская рассказала о том, как в гостях, куда взяли ее родители в детстве, она встретила Высоцкого с двумя любимыми - с гитарой и Мариной.Екатерина описала, как долго Высоцкий пристраивал гитару, чтобы та не съехала, потом галантно отодвинул стул для Марины и всё смотрел на нее необыкновенными «мужчинскими» глазами.Тогда Рождественская «по-девчачьи» не понимала, ну что Влади, такая сказочная красавица, нашла во Владимире, таком неказистом, в общем-то и некрасивом, и совсем не принце. Но когда Екатерина увидела взгляд Высоцкого, то все сразу и поняла своим детско-женским умом.«Они везде были вместе и вслед им раздавался шепот - Марина Влади, Марина Влади…» - рассказала она о влюбленных.Рождественская поделилась, что, когда Высоцкий, наконец, запел, ей стало страшно - она сидела рядом и видела, как все набухали и набухали жилы у него на шее, и удивлялась, сколько в нем силы и страсти, сколько любви и нежности.