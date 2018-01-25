Apple выпускает обновление для линейки IPhone с отключением замедления

Про специальную функцию, замедляющую работу процессоров на iPhone 6, iPhone 6s, а так же iPhoneSE, компания сообщила еще в декабре месяце. Преследовалось намерение, способствовать продлению сроков служб как самих устройств, так и батарей. Но это послужило только многочисленным недовольствам целого ряда потребителей из США и Израиля. Поступали даже коллективные иски против компании. Несколько исковых заявлений к американской компании подали и в России.Озвученные возможности последнего обновления, включат так же функцию Animoji, доступную в модели iPhone X. Данная функция распознавания лица, благодаря 3D-сенсорам, способна оживить emoji, за счет придания мимики и голоса самого отправителя. Помимо прочего, обновление содержит изменения для платформы дополненной реальности и пользователю будет предложена возможность ведения учета персональных медицинских записей.