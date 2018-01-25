Марго Робби предстала перед публикой в очень сексапильном платье

Марго Робби, которой 27 лет прилетела в Австралию для того, чтобы показать телезрителям киноленту, благодаря которой она стала номинантом в категории «Лучшая женская роль». Показ этого проекта уже прошел в Нью-Йорке, Париже и Лос-Анджелесе. Для данного мероприятия киноактриса выбрала легкое платье из шелка, с глубоким вырезом на спине и с безумно откровенным декольте. В завершении образа на исполнительнице красовался браслет из золота с бриллиантами и небольшие серьги. У знаменитости волосы были собраны и нанесен легкий макияж. Девушка все время поддерживала платье, чтобы ее грудь не засветилась перед фотокамерами.В данном фильме у Марго была роль фигуристки, которую звали Тони Хардинг. Содержание фильма рассказывает о заговоре. Как будто Хардинг наняла молодого человека для того, чтобы он повредил ногу ее сопернице.