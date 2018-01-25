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NASA Curiosity Rover после перерыва прислал очередные изображения поверхности Марса
Исследовательский центр NASA Curiosity Rover изучает поверхность Марса в течение последних шести лет. После непродолжительного перерыва в агентстве проинформировали, что марсианский ровер снова в строю, более того, прислал новые фотоснимки Красной планеты.

NASA Curiosity Rover после перерыва прислал очередные изображения поверхности Марса


Десятки необработанных изображений, которые ровер Curiosity отправил на Землю, были загружены на официальный сайт NASA. На фото представлены изображения пыльной поверхности планеты, марсианского горизонта и песчаных холмов.

Curiosity был запущен в космос 6 ноября 2011 года. Несколько месяцев спустя, 6 августа 2012 года аппарат достиг Марса. Это один из двух роверов, которые все еще активны на планете вместе с Opportunity.

Curiosity является частью исследовательской программы NASA «Марс», целью которой является изучение поверхности планеты с использованием космических аппаратов, посадочных аппаратов и роверов с 1993 года. Этот конкретный ровер был отправлен на Красную планету, чтобы выяснить, пригодна ли его среда для жизни или способна поддерживать жизнь.

Ровер использует некоторые высокотехнологичные инструменты, встроенные для анализа образцов почвы, пород и целого ряда других осадков, которые он обнаруживает на поверхности планеты. Он оценивает состав находимых образцов, используя бортовую лабораторию, которая может обнаружить, имеют ли строительные блоки Марса химический состав для поддержки крошечных форм жизни, называемых микробами.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 16:11
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