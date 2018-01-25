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В Сети опубликовали фото нового Lenovo ZUK
В Интернете появились свежие снимки нового смартфона Lenovo ZUK. Помимо снимков также появились и некоторые подробности о технических характеристиках.

В Сети опубликовали фото нового Lenovo ZUK


Известно, что смартфон ZUK от Lenovo будет работать на базе процессора Snapdragon 831. В пару к нему добавили 4 и 6 гигабайт оперативной памяти. Данный показатель будет меняться в зависимости от выбранной комплектации. Объем встроенной памяти составит 64 Гб, но этот параметр пользователь сможет увеличить картой памяти. Дисплей устройства обладает 5,5-дюймовой диагональю, при этом разрешение картинки будет на уровне 1920х1080 пикселей.

За автономную работу будет отвечать аккумулятор с емкостью в 3,1 тысячи мАч. Задняя крышка сделана из прозрачного материала. Помимо основной камеры на задней панели также размещен сканер отпечатков пальцев.

Считается, что смартфон Lenovo ZUK обойдется пользователю в 15 900 рублей.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:00
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