В Сети опубликовали фото нового Lenovo ZUK

Известно, что смартфон ZUK от Lenovo будет работать на базе процессора Snapdragon 831. В пару к нему добавили 4 и 6 гигабайт оперативной памяти. Данный показатель будет меняться в зависимости от выбранной комплектации. Объем встроенной памяти составит 64 Гб, но этот параметр пользователь сможет увеличить картой памяти. Дисплей устройства обладает 5,5-дюймовой диагональю, при этом разрешение картинки будет на уровне 1920х1080 пикселей.За автономную работу будет отвечать аккумулятор с емкостью в 3,1 тысячи мАч. Задняя крышка сделана из прозрачного материала. Помимо основной камеры на задней панели также размещен сканер отпечатков пальцев.Считается, что смартфон Lenovo ZUK обойдется пользователю в 15 900 рублей.