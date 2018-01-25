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Qualcomm подписала новые документы с представителями Lenovo, Oppo, Vivo и Xiaomi
Представители компании Qualcomm провели подписание новых сделок с такими технологическими компаниями как Lenovo, Oppo, Vivo и Xiaomi. Таким образом, в ближайшее время можно ожидать еще больше продукции этих компаний с комплектующими от известного разработчика мобильных процессоров.

Qualcomm подписала новые документы с представителями Lenovo, Oppo, Vivo и Xiaomi


Согласно договору, компании Lenovo, Oppo, Vivo и Xiaomi подписались на приобретение около двух миллиардов деталей производителя Qualcomm, которые будут поставляться разработчикам электроники в течение трех последующих лет. Тем не менее, это были всего лишь документы, в которых вышеперечисленные бренды выразили готовность покупать продукцию Qualcomm, а контракты появятся позже.

Интересно, что в договорах нет никаких пунктов об однокристальных системах для мобильной электроники. Так в рамках документов обсуждались поставки радиочастотных компонентов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:50
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