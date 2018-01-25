Qualcomm подписала новые документы с представителями Lenovo, Oppo, Vivo и Xiaomi

Согласно договору, компании Lenovo, Oppo, Vivo и Xiaomi подписались на приобретение около двух миллиардов деталей производителя Qualcomm, которые будут поставляться разработчикам электроники в течение трех последующих лет. Тем не менее, это были всего лишь документы, в которых вышеперечисленные бренды выразили готовность покупать продукцию Qualcomm, а контракты появятся позже.Интересно, что в договорах нет никаких пунктов об однокристальных системах для мобильной электроники. Так в рамках документов обсуждались поставки радиочастотных компонентов.