В Сети появились живые снимки Xiaomi Mi 6X

Так на снимках видно, что смартфон Xiaomi Mi 6X обладает полноразмерным дисплеем с соотношением сторон 18:9, при этом экран занимает практически все свободное пространство передней панели. Нельзя пройти мимо модуля основной камеры с вертикальным расположением сенсоров со стилизацией от iPhone X.Диагональ дисплея по предварительным данным составляет 5,7 – 5,9 дюйма. Разрешение картинки должно порадовать пользователя, поскольку оно будет достигать стандарта Full HD+, 2160 х 1080 пикселей. В аппаратной основе окажется процессор Surge S2, оснащенный восемью ядрами, а за графику ответит чип Mali-G71 MP8.По мнению экспертов, новинка должна предстать перед публикой на выставке MWC 2018 в Барселоне. Для международного рынка Xiaomi Mi 6X появится с названием Xiaomi Mi A2.