В Сети появились живые снимки Xiaomi Mi 6X
На сайте китайского аналога социальной сети Twitter, сервиса Weibo, появились снимки будущего смартфона Xiaomi Mi 6X. Стоит отметить, что новинка еще не была показана производителем официально.
Так на снимках видно, что смартфон Xiaomi Mi 6X обладает полноразмерным дисплеем с соотношением сторон 18:9, при этом экран занимает практически все свободное пространство передней панели. Нельзя пройти мимо модуля основной камеры с вертикальным расположением сенсоров со стилизацией от iPhone X.
Диагональ дисплея по предварительным данным составляет 5,7 – 5,9 дюйма. Разрешение картинки должно порадовать пользователя, поскольку оно будет достигать стандарта Full HD+, 2160 х 1080 пикселей. В аппаратной основе окажется процессор Surge S2, оснащенный восемью ядрами, а за графику ответит чип Mali-G71 MP8.
По мнению экспертов, новинка должна предстать перед публикой на выставке MWC 2018 в Барселоне. Для международного рынка Xiaomi Mi 6X появится с названием Xiaomi Mi A2.
Так на снимках видно, что смартфон Xiaomi Mi 6X обладает полноразмерным дисплеем с соотношением сторон 18:9, при этом экран занимает практически все свободное пространство передней панели. Нельзя пройти мимо модуля основной камеры с вертикальным расположением сенсоров со стилизацией от iPhone X.
Диагональ дисплея по предварительным данным составляет 5,7 – 5,9 дюйма. Разрешение картинки должно порадовать пользователя, поскольку оно будет достигать стандарта Full HD+, 2160 х 1080 пикселей. В аппаратной основе окажется процессор Surge S2, оснащенный восемью ядрами, а за графику ответит чип Mali-G71 MP8.
По мнению экспертов, новинка должна предстать перед публикой на выставке MWC 2018 в Барселоне. Для международного рынка Xiaomi Mi 6X появится с названием Xiaomi Mi A2.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:15