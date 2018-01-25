Элтон Джон заканчивает гастрольну деятельность

Последним этапом выступлений станет тур One Last World, который должен начаться с сентября 2018 года до 2020 года. Певец планирует выступить по всему миру с более чем 300 концертами. Про это он сообщил на пресс-конференции, которая транслировалась 24 января одновременно в Лондоне и Нью-Йорке. По словам сэра Элтона Джона, его жизненные приоритеты изменились, и на первом месте теперь семья и дети.Многие считают, что это связано с ухудшением здоровья звезды, ведь в прошлом году он два дня находился в реанимации и свыше недели - в больнице. Как сообщили тогда его менеджеры, всему виной стала смертельная бактериальная инфекция, которую музыкант подхватил находясь в турне по Латинской Америке. Ему пришлось тогда отменить девять концертов в Лас-Вегасе и Калифорнии. Однако в 2017 году Элтон Джон сыграл самого себя в комедийном боевике "Kingsman: Золотое кольцо" и отработал 87 концертов. Такое активное творчество могло сказаться на здоровье Элтона Джона.Ещё заявил Элтон Джон, что больше времени хочет проводить со своими сыновьями - семилетним Захарием и пятилетним Элайджем. "Я перестану гастролировать - не выступать, а именно гастролировать. 70 - это не 60 и не 50. Так хочется больше находиться со своими мальчиками", - цитирует его газета Daily Mail.