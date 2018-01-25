Ученые из Южной Кореи создали линзу для больных диабетом

Чтобы проверить, как работает устройство, его решили протестировать на живом кролике. Пока все эксперименты проходят успешно, поэтому линзы выйдут в продажу в ближайшие 5 лет. Польза данной линзы в том, что при сахарном диабете человеку необходимо постоянно держать под контролем уровень глюкозы, но постоянно делать анализы очень сложно. Благодаря такому устройству человек с сахарным диабетом будет всегда знать про уровень глюкозы в своем организме. Раньше для проверки необходимо было использовать кровь, а теперь слезу.Раньше у инженеров была попытка создать такую линзу, но из-за низкого уровня технологий это было сделать невозможно. Линза мешала четко видеть и могла даже повредить глазное яблоко. На этот раз корейские ученые использовали мягкие и гибкие компоненты, которые сделали линзу максимально удобной.