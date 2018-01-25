Ученые из Южной Кореи создали линзу для больных диабетом
Ученые из Южной Кореи изобрели устройство, благодаря которому больные диабетом смогут измерить уровень глюкозы без прокола кожи. Специальный датчик, измеряющий уровень глюкозы встроен в линзу со светодиодом. Если уровень сахара в организме повышается, то этот светодиод подаёт сигнал.
Чтобы проверить, как работает устройство, его решили протестировать на живом кролике. Пока все эксперименты проходят успешно, поэтому линзы выйдут в продажу в ближайшие 5 лет. Польза данной линзы в том, что при сахарном диабете человеку необходимо постоянно держать под контролем уровень глюкозы, но постоянно делать анализы очень сложно. Благодаря такому устройству человек с сахарным диабетом будет всегда знать про уровень глюкозы в своем организме. Раньше для проверки необходимо было использовать кровь, а теперь слезу.
Раньше у инженеров была попытка создать такую линзу, но из-за низкого уровня технологий это было сделать невозможно. Линза мешала четко видеть и могла даже повредить глазное яблоко. На этот раз корейские ученые использовали мягкие и гибкие компоненты, которые сделали линзу максимально удобной.
Чтобы проверить, как работает устройство, его решили протестировать на живом кролике. Пока все эксперименты проходят успешно, поэтому линзы выйдут в продажу в ближайшие 5 лет. Польза данной линзы в том, что при сахарном диабете человеку необходимо постоянно держать под контролем уровень глюкозы, но постоянно делать анализы очень сложно. Благодаря такому устройству человек с сахарным диабетом будет всегда знать про уровень глюкозы в своем организме. Раньше для проверки необходимо было использовать кровь, а теперь слезу.
Раньше у инженеров была попытка создать такую линзу, но из-за низкого уровня технологий это было сделать невозможно. Линза мешала четко видеть и могла даже повредить глазное яблоко. На этот раз корейские ученые использовали мягкие и гибкие компоненты, которые сделали линзу максимально удобной.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 20:40