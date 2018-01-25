В Саудовской Аравии дисквалифицировали участников конкурса красоты верблюдов из-за уколов ботокса

«Они используют ботокс для губ, носа, верхних губ, нижних губ и даже челюсти верблюдов. Это делает их голову более завышенной, что выгодно выделяет животного наравне с другими участниками конкурса», - рассказал «Националь» Али Аль-Мазруэй, сын одного из лучших заводчиков Эмиратов.

Как и на любом конкурсе красоты, верблюдов судят за их внешний вид, а те, у кого самые большие головы и самые пронзительные губы, считаются самыми горячими. Однако, согласно докладу, опубликованному во вторник Национальным новостным сайтом Объединенных Арабских Эмиратов, во время фестиваля ветеринар был пойман, выполняя пластическую операцию на верблюдах и впрыскивая им ботулинический токсин, химическое вещество, известное как ботокс.Поскольку обрезание ушей, чтобы заставить их выглядеть более деликатными или использовать наркотики на животных каким-либо образом, запрещено правилами фестиваля, откровение о том, что ботокс использовался в конкурсе, привело к дисквалификации 12 верблюдов. Месячное мероприятие в Саудовской Аравии насчитывает 30 000 верблюдов.Нет никаких оснований использовать ботокс на верблюдах, негодуют другие участники конкурса, так как такой ненужный поступок жесток и унизителен. Участники также отметили, что верблюды являются национальным достоянием в Саудовской Аравии, но животных не следует злоупотреблять развлечениями, должно быть больше уважения к их благополучию и состоянию здоровья.