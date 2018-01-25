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Александр Ревва показал фанатам свою утреннюю трапезу в Таиланде
Одни звезды уже вернулись домой из отпуска, но актер только начинает наслаждаться солнечными днями в Таиланде. Александр Ревва показал фанатам свою утреннюю трапезу, опубликовав фото в Instagram.

Знаменитость лаконично написал, что это завтрак с яйцами, после чего пожелал всем прекрасного дня. Подписчики сразу обратили внимание на чудесные пейзажи с видом моря, после чего даже немного позавидовали своему кумиру. Александр Ревва даже подвергся небольшой критике со стороны недоброжелателей, посоветовавших ему не предаваться чрезмерной роскоши на курорте.

Александр Ревва показал фанатам свою утреннюю трапезу в Таиланде


Пользователи сетей попросили этих лиц не писать негативные сообщения в адрес актера. Он имеет право нормально отдохнуть после напряженного рабочего графика и может радоваться жизни. Фанаты пожелали звезде приятного времяпровождения и ждут его новые сюжеты.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:40
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