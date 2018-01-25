Hyundai запатентовал большой седан Grandeur для России

Внешность седана Hyundai Grandeur для российского рынка производители запатентовали ещё в начале 2017 года, но эскизы автомобиля опубликовали на днях. Информации о новинке в настоящее время практически нет, а по мнению некоторых экспертов, данная модель седана на российском рынке вряд ли появится в продаже.При этом седан Hyundai Grandeur шестой генерации на южнокорейском рынке продаётся с 2016 года, а в США модель реализуется под названием Hyundai Azera. По своим размерам новый седан на 75 мм длиннее, чем Hyundai Sonata.Автомобиль Hyundai Grandeur оснащён бензиновыми агрегатами производительностью от 190 до 290 лошадиных сил и автоматической трансмиссией. На мировом рынке седан позиционируется, в качестве большого семейного автомобиля для путешествий.