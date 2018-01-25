АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Вишну: Незримые стражи сокровищ индийского храма Падманабхасвами веками преследуют неразумных грабителей
EUR 69.46 USD 55.93
Курс валют на 26.01.2018

Тарзан продемонстрировал сексуальную разминку
Во всеобщей сети интернета выложен видеоролик Тарзана, на котором можно пронаблюдать, как знаменитость качает пресс на пляже. Соответствующее видео можно просмотреть на личной странице мужа Наташи Королевой.

Тарзан продемонстрировал сексуальную разминку


На видеоролике Тарзан позирует перед фотокамерой в плавках лежа на подстилке на пляже, где делает физические упражнения. Взор Сергея Глушко устремлен куда-то вдаль. Данный ролик сопровожден музыкальной композицией, которая называется «Я тону во снах». После своей тренировки Тарзан впечатляюще побежал к морю. Выложенный видеоролик вызвал бурю положительных эмоций и восхищения у пользователей интернета. Фанаты обратили внимание, что у знаменитости великолепное подтянутое тело, о котором можно только мечтать. А представители прекрасной половины написали, что красота его тела приковывает их взор, и любоваться им можно целую вечность.

Пользователи отметили, что видеоролик обретает популярность со скоростью света и за непродолжительное время сумел собрать огромнейшее количество лайков и комментариев по поводу идеальной фигуры артиста.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 20:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Порошенко потребовал от русскоязычной журналистки
Ученые рассказали, что люди находятся под
СМИ: Близкое окружение возлюбленного Анастасии
На Аляске свидетели события наблюдали за полетом
Эксперты: Человеческая деятельность вскоре
Развитие инфраструктуры мешает природному
Просмотреть все новости