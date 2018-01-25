Тарзан продемонстрировал сексуальную разминку
Во всеобщей сети интернета выложен видеоролик Тарзана, на котором можно пронаблюдать, как знаменитость качает пресс на пляже. Соответствующее видео можно просмотреть на личной странице мужа Наташи Королевой.
На видеоролике Тарзан позирует перед фотокамерой в плавках лежа на подстилке на пляже, где делает физические упражнения. Взор Сергея Глушко устремлен куда-то вдаль. Данный ролик сопровожден музыкальной композицией, которая называется «Я тону во снах». После своей тренировки Тарзан впечатляюще побежал к морю. Выложенный видеоролик вызвал бурю положительных эмоций и восхищения у пользователей интернета. Фанаты обратили внимание, что у знаменитости великолепное подтянутое тело, о котором можно только мечтать. А представители прекрасной половины написали, что красота его тела приковывает их взор, и любоваться им можно целую вечность.
Пользователи отметили, что видеоролик обретает популярность со скоростью света и за непродолжительное время сумел собрать огромнейшее количество лайков и комментариев по поводу идеальной фигуры артиста.
На видеоролике Тарзан позирует перед фотокамерой в плавках лежа на подстилке на пляже, где делает физические упражнения. Взор Сергея Глушко устремлен куда-то вдаль. Данный ролик сопровожден музыкальной композицией, которая называется «Я тону во снах». После своей тренировки Тарзан впечатляюще побежал к морю. Выложенный видеоролик вызвал бурю положительных эмоций и восхищения у пользователей интернета. Фанаты обратили внимание, что у знаменитости великолепное подтянутое тело, о котором можно только мечтать. А представители прекрасной половины написали, что красота его тела приковывает их взор, и любоваться им можно целую вечность.
Пользователи отметили, что видеоролик обретает популярность со скоростью света и за непродолжительное время сумел собрать огромнейшее количество лайков и комментариев по поводу идеальной фигуры артиста.