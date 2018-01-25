BMW продемонстрировала предсерийное купе 8-Series

На данный момент купе BMW 8-Series проходит финальные дорожные тесты на территории Италии. Автомобиль тестируют, как на специальном полигоне, так и на дорогах общего пользования, при этом купе скрыто под камуфляжную покрытие.Официальной информации о серийной версии автомобиля BMW 8-Series в настоящее время нет. Также баварские производители не сообщили точную дату презентации.Концепт-кар BMW Concept 8 Series был продемонстрирован публике в мае 2017 года, а гоночное купе BMW M8 GTE было представлено на Франкфуртском мотор-шоу.