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BMW продемонстрировала предсерийное купе 8-Series
Баварский автопроизводитель BMW продемонстрировал предсерийную версию нового купе 8-Series. Официальная презентация автомобиля BMW 8-Series ожидается в 2018 году.

BMW продемонстрировала предсерийное купе 8-Series


На данный момент купе BMW 8-Series проходит финальные дорожные тесты на территории Италии. Автомобиль тестируют, как на специальном полигоне, так и на дорогах общего пользования, при этом купе скрыто под камуфляжную покрытие.

Официальной информации о серийной версии автомобиля BMW 8-Series в настоящее время нет. Также баварские производители не сообщили точную дату презентации.

Концепт-кар BMW Concept 8 Series был продемонстрирован публике в мае 2017 года, а гоночное купе BMW M8 GTE было представлено на Франкфуртском мотор-шоу.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 22:20
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