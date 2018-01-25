Эволюция круглого мозга спровоцировала разумную «человеческую революцию», считают ученые

В исследовании, опубликованном в Science Advances, ученые Института эволюционной антропологии им. Макса Планка заявили, что у самых ранних Homo sapiens не было глобулярных мозгов. Вместо этого их мозг имел форму, промежуточную между Homo erectus и неандертальцев, которые были несколько более вытянуты горизонтально. Мозг, пишут авторы, постепенно становился глобулярным в течение эволюционного времени, и эти изменения, в свою очередь, вызывали неврологические сдвиги, совпадающие с археологическими доказательствами современного поведения.«Мозг - это орган, который делает нас человечными. Наши находки дополняют накопленные археологические и палеоантропологические данные, свидетельствующие о том, что Homo sapiens - эволюционирующий вид с глубокими африканскими корнями и длительные постепенные изменения в поведенческой современности, организации мозга и потенциально функции мозга», - говорит соавтор Саймон Нойбауэр, доктор философии.Современное поведение в этом контексте относится к таким действиям, как создание инструментов и искусства, представляющие собой обладание абстрактной мыслью. Ученые называют период его появления «человеческой революцией», относящейся к эпохам от среднего до высшего палеолита, примерно 500 000 лет назад.Согласно новой статье, размер раннего мозга Homo sapiens вступил в диапазон современного человеческого размера мозга уже 300 000 лет назад, но его глобулярные круглые черты появились только 40 000 лет назад. Это неожиданное откровение означает, что мозг достиг своей нынешней формы намного позже, чем ожидалось во время эволюции.Ученые также отметили, что у современных людей глобулярность мозга развивается в течение нескольких месяцев после рождения. Поэтому новые данные предполагают эволюционные изменения раннего развития мозга в критический и уязвимый период для нейронной проводки и когнитивного развития.