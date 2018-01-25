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Дмитрий Маликов придумал способ вернуть себе популярность
Певец Дмитрий Маликов попросил своих поклонников создавать фейковые страницы в соцсетях под его именем – он считает, что такой способ поможет ему вернуть популярность.
Дмитрий Маликов придумал способ вернуть себе популярность


Поп-исполнитель Дмитрий Маликов в опубликованном в Instagram видео обратился к поклонникам с просьбой создавать фейковые страницы с его именем. Таким образом он хочет повысить свою популярность.

В данное время у Маликова на странице Instagram около 300 тысяч подписчиков. Пытаясь поощрять фейковые аккаунты, исполнитель готов предоставлять их создателям эксклюзивные фото для публикации уникального материала, который может заинтересовать аудиторию.

Фейковые страницы есть у многих звезд шоу-бизнеса. Это такие аккаунты, в которых публикуется информация не от первоисточника, а та, которая просто копируется с аккаунта знаменитости.

Пока остальные звездные персоны борются с подобными аккаунтами, Маликов не против их поощрять.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 16:14
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