Дмитрий Маликов придумал способ вернуть себе популярность

Поп-исполнитель Дмитрий Маликов в опубликованном в Instagram видео обратился к поклонникам с просьбой создавать фейковые страницы с его именем. Таким образом он хочет повысить свою популярность.В данное время у Маликова на странице Instagram около 300 тысяч подписчиков. Пытаясь поощрять фейковые аккаунты, исполнитель готов предоставлять их создателям эксклюзивные фото для публикации уникального материала, который может заинтересовать аудиторию.Фейковые страницы есть у многих звезд шоу-бизнеса. Это такие аккаунты, в которых публикуется информация не от первоисточника, а та, которая просто копируется с аккаунта знаменитости.Пока остальные звездные персоны борются с подобными аккаунтами, Маликов не против их поощрять.