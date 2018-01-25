Возле Кубы была замечена подводная база инопланетян
Власти Кубы приложили много усилий, чтобы не раскрывать информацию об инциденте, произошедшем возле берегов страны. Только недавно в сетях появились сведения, что там была замечена подводная база НЛО.
Инцидент случился в 80-х годах, когда разведка НАТО сообщила о странном объекте, находящимся под водой. Сначала была выдвинута версия о советской подводной лодке, проникнувшей на территорию незаметно, обойдя все радары и приборы слежения. Было решено уничтожить технику противника, после чего в глубины океана полетели бомбы.
Военные были в шоке, когда НЛО внезапно решил показать себя во всей красе перед людьми. После такой атаки внеземной корабль остался целым, а также имел невиданные формы, после чего он уплыл за горизонт.
Инцидент случился в 80-х годах, когда разведка НАТО сообщила о странном объекте, находящимся под водой. Сначала была выдвинута версия о советской подводной лодке, проникнувшей на территорию незаметно, обойдя все радары и приборы слежения. Было решено уничтожить технику противника, после чего в глубины океана полетели бомбы.
Военные были в шоке, когда НЛО внезапно решил показать себя во всей красе перед людьми. После такой атаки внеземной корабль остался целым, а также имел невиданные формы, после чего он уплыл за горизонт.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:30