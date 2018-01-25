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Итальянский ученый рассекретил снимки пришельца в НЛО
Итальянский ученый рассекретил снимки пришельца в книге о “Контактах с НЛО в Италии”. Роберто Пинотти описал много случаев, когда пришельцы проявили активность, а также описал событие конца 50-х годов.

Тогда впервые состоялся контакт человека с внеземным существом, замеченным в аппарате, но сам исследователь отметил, что не стоит спрашивать, откуда у него появились сенсационные материалы. Они подтверждают, что внеземные гости действительно существуют и давно находятся среди людей.

Итальянский ученый рассекретил снимки пришельца в НЛО


Эксперт имеет научную степень, так что его информация не является выдумкой человека, страдающего манией преследования со стороны этих существ. Потому стоит прочитать книгу и лично убедиться в правдивости слов итальянца.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:05
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