Итальянский ученый рассекретил снимки пришельца в НЛО

Тогда впервые состоялся контакт человека с внеземным существом, замеченным в аппарате, но сам исследователь отметил, что не стоит спрашивать, откуда у него появились сенсационные материалы. Они подтверждают, что внеземные гости действительно существуют и давно находятся среди людей.Эксперт имеет научную степень, так что его информация не является выдумкой человека, страдающего манией преследования со стороны этих существ. Потому стоит прочитать книгу и лично убедиться в правдивости слов итальянца.