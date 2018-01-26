В список номинантов на «Порно-Оскар» попала актриса русского происхождения

На премию AVN Awards, более известную как «Порно-Оскар», номинирована актриса русского происхождения Анна Полина.За приз Полина поборется в номинации «Лучшая иностранная актриса года». Не уточняется, за какую именно работу артистка была так отмечена.Анна будет соревноваться с Амирой Адорой из Венгрии, Никитой Беллуччи из Франции и Аполонией Лапьедрой из Испании. 26 января голосование завершится.Анне Полиной 28 лет, родилась она в Санкт-Петербурге, но в возрасте 10 лет переехала жить во Францию. По неподтвержденным данным, у девушки двойное гражданство - российское и французское.В 2017 году две премии «Порно-Оскар» получил российский актер Алексей Маетный, известный как Маркус Дюпре.Премия AVN Awards была учреждена журналом Adult Video News в 1984 году и является самой весомой наградой в индустрии кино для взрослых.