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В список номинантов на «Порно-Оскар» попала актриса русского происхождения
Анна Полина, актриса русского происхождения, попала в список номинантов на премию «Порно-Оскар».
В список номинантов на «Порно-Оскар» попала актриса русского происхождения


На премию AVN Awards, более известную как «Порно-Оскар», номинирована актриса русского происхождения Анна Полина.

За приз Полина поборется в номинации «Лучшая иностранная актриса года». Не уточняется, за какую именно работу артистка была так отмечена.

Анна будет соревноваться с Амирой Адорой из Венгрии, Никитой Беллуччи из Франции и Аполонией Лапьедрой из Испании. 26 января голосование завершится.

Анне Полиной 28 лет, родилась она в Санкт-Петербурге, но в возрасте 10 лет переехала жить во Францию. По неподтвержденным данным, у девушки двойное гражданство - российское и французское.

В 2017 году две премии «Порно-Оскар» получил российский актер Алексей Маетный, известный как Маркус Дюпре.

Премия AVN Awards была учреждена журналом Adult Video News в 1984 году и является самой весомой наградой в индустрии кино для взрослых.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 07:30
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