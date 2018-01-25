Ubisoft выпустит свою версию виртуального помощника Сэм

Так же представители сообщают, что версия программы будет доступна для официального предложения Ubisoft Club. Известно и назначенное разработчиками для программы имя, озвученное как - Сэм. Основной акцент, побудивший создателей на воплощение идеи, это успехи своего ныне действующего конкурента, что придало им определенную схожесть.К примеру, программа «Сэм» способна отреагировать на голос владельца и выдавать необходимую информацию, на поступивший запрос. Он без труда сообщит о датах выхода любой игры от корпорации Ubisoft, продемонстрирует тизерный ролик или описание, а так же поможет застрявшим в сюжетной линии дальнейшему прохождению.В возможностях персонального ассистента корпорации, полный анализ активности и прочих данных, по своему пользователю, в целом, как игрока. Оперируя данными, программа выдаст своему владельцу конструктивные советы по прохождению и теме игр.