Дизайнера Ульяну Сергеенко обвинили в расизме из-за личной записки

Причиной расистского скандала вокруг Ульяны Сергеенко стала записка со словами «To my niggas in Paris», которая была приглашением друзьям дизайнера на показ ее коллекции, который был запланирован на 23 января на парижской неделе моды.Фотография приглашения была опубликовала в личном аккаунте Instagram Мирославы Думы - соосновательницы сайта о моде «Buro 24/7». Чуть позже она удалила снимок, но он уже успел разлететься по Сети.Сначала фото опубликовал фотограф Адам Катц Синдинг, затем снимок попал в блог о моде Diet Prada, а еще большей популярности скандалу придала супермодель Наоми Кэмпбелл. Все были возмущены и негативно комментировали поступок Сергеенко.Дизайнер извинилась перед всеми, но в такой форме, что не только не утихомирила скандал, а наоборот, вызвала новую волну негатива.