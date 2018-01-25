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В сетях опубликовано видео зафиксированного в 50-х годах НЛО
Исследователи опубликовали в сетях уникальное архивное видео 50-х годов. На нем зафиксирован НЛО во время полета, когда внеземной объект переходит в состояние плазмы.

Они считают автором сюжета Билли Мейера, которого тогда многие люди считали мошенником. Однако специалист всю жизнь занимался изучением НЛО и действительно смог оставить для потомков ценную информацию о летающей тарелке.

В сетях опубликовано видео зафиксированного в 50-х годах НЛО


Даже ученые после просмотра ролика назвали последние кадры чудом, потому что такие процессы для быстрого перемещения в пространстве пока недоступны земным технологиям. Кроме того, корабль гуманоидов вибрирует во время активности магнитного поля планеты, после чего снова приходит в нормальное состояние.

Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:45
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