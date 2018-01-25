В сетях опубликовано видео зафиксированного в 50-х годах НЛО

Они считают автором сюжета Билли Мейера, которого тогда многие люди считали мошенником. Однако специалист всю жизнь занимался изучением НЛО и действительно смог оставить для потомков ценную информацию о летающей тарелке.Даже ученые после просмотра ролика назвали последние кадры чудом, потому что такие процессы для быстрого перемещения в пространстве пока недоступны земным технологиям. Кроме того, корабль гуманоидов вибрирует во время активности магнитного поля планеты, после чего снова приходит в нормальное состояние.