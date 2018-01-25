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Во Владимирской области рабочий пилорамы после убийства сторожа сжег его тело
СМИ сообщили о происшествии во Владимирской области. Рабочий пилорамы из деревни Юдиха после убийства сторожа сжег его тело, но потом был задержан полицией.

Следователи имеют версию, что злоумышленников было несколько, а сам инцидент случился вечером, когда мужчина вместе с двумя коллегами решил после смены употребить спиртное на рабочем месте. Затем к компании присоседилась жертва в возрасте 59 лет. Между нетрезвыми людьми возник конфликт, после чего пострадавшая особа получила ножевые ранения, ставшие причиной летального исхода.

Во Владимирской области рабочий пилорамы после убийства сторожа сжег его тело


Убийца и свидетели события решили избавиться от улик и облили труп бензином, после чего сожгли. Глава предприятия заметил отсутствие людей на работе, после чего в костре были найдены останки сторожа. Злоумышленники были арестованы во время попытки бегства и ждут приговор суда.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:15
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