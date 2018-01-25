Во Владимирской области рабочий пилорамы после убийства сторожа сжег его тело

Следователи имеют версию, что злоумышленников было несколько, а сам инцидент случился вечером, когда мужчина вместе с двумя коллегами решил после смены употребить спиртное на рабочем месте. Затем к компании присоседилась жертва в возрасте 59 лет. Между нетрезвыми людьми возник конфликт, после чего пострадавшая особа получила ножевые ранения, ставшие причиной летального исхода.Убийца и свидетели события решили избавиться от улик и облили труп бензином, после чего сожгли. Глава предприятия заметил отсутствие людей на работе, после чего в костре были найдены останки сторожа. Злоумышленники были арестованы во время попытки бегства и ждут приговор суда.