Спецназ США получит костюм "железного человека"

Сайт федеральных закупок США опубликовал документ о начале реализации крупного военного проекта страны. Речь идёт о создании и обеспечивании спецназа новой экипировкой, напоминающей костюм "железного человека". Новый бронекостюм представляет собой кевларовые доспехи, которые защитят тело и голову бойца.Военные уже предложили компаниям создать упрощённый костюм "железного человека". В тендере участвуют как крупные предприятия, так и небольшие производители. Особый упор делается на прочность экипировки. Эксперты ожидают, что в новом костюме кевлар будет сочетаться с материалом иного типа. Возможно, будет использоваться экзоскелет с нейросетью, который позволит увеличить выносливость бойца в 30 раз.