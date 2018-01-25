АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Вишну: Незримые стражи сокровищ индийского храма Падманабхасвами веками преследуют неразумных грабителей
EUR 69.46 USD 55.93
Курс валют на 26.01.2018

Ракета Falcon Heavy может полететь через неделю
Илон Маск написал в своем Twitter о том, что его компания SpaceX провела успешный первый прожиг 27 двигателей Merlin собранной ракеты Falcon Heavy. Также он добавил, что ракета может полететь уже через неделю.

Ракета Falcon Heavy может полететь через неделю


На Spaceflight Now указали, что двигатели Falcon Heavy работали в течение 10 секунд. В качестве боковых ускорителей были взяты уже использованные 2 года назад первые ступени ракеты Falcon 9. Ранее SpaceX проводила испытания каждой отдельно взятой части.

Стоит напомнить, что компания Маска начала готовить ракету Falcon Heavy к первому запуску в прошлом году. Сначала были проведены испытания отдельной первой ступени, а затем специалисты совершили успешные прожиги каждого ускорителя. Уже в декабре ракета была практически собрана, а сегодня Маск сообщает об успешном испытании носителя в собранном виде.

Falcon Heavy состоит из трех секций первых ступеней, а также второй части и обтекателя. Боковые части и первую центральную ступень планируется посадить на землю. Конфигурация такого носителя способна вывести до 64 тонн на низкую земную орбиту, тогда как самая тяжелая ракета Delta IV выводит до 29 тонн.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:15
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Порошенко потребовал от русскоязычной журналистки
Ученые рассказали, что люди находятся под
СМИ: Близкое окружение возлюбленного Анастасии
На Аляске свидетели события наблюдали за полетом
Эксперты: Человеческая деятельность вскоре
Развитие инфраструктуры мешает природному
Просмотреть все новости