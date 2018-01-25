Ракета Falcon Heavy может полететь через неделю
Илон Маск написал в своем Twitter о том, что его компания SpaceX провела успешный первый прожиг 27 двигателей Merlin собранной ракеты Falcon Heavy. Также он добавил, что ракета может полететь уже через неделю.
На Spaceflight Now указали, что двигатели Falcon Heavy работали в течение 10 секунд. В качестве боковых ускорителей были взяты уже использованные 2 года назад первые ступени ракеты Falcon 9. Ранее SpaceX проводила испытания каждой отдельно взятой части.
Стоит напомнить, что компания Маска начала готовить ракету Falcon Heavy к первому запуску в прошлом году. Сначала были проведены испытания отдельной первой ступени, а затем специалисты совершили успешные прожиги каждого ускорителя. Уже в декабре ракета была практически собрана, а сегодня Маск сообщает об успешном испытании носителя в собранном виде.
Falcon Heavy состоит из трех секций первых ступеней, а также второй части и обтекателя. Боковые части и первую центральную ступень планируется посадить на землю. Конфигурация такого носителя способна вывести до 64 тонн на низкую земную орбиту, тогда как самая тяжелая ракета Delta IV выводит до 29 тонн.
На Spaceflight Now указали, что двигатели Falcon Heavy работали в течение 10 секунд. В качестве боковых ускорителей были взяты уже использованные 2 года назад первые ступени ракеты Falcon 9. Ранее SpaceX проводила испытания каждой отдельно взятой части.
Стоит напомнить, что компания Маска начала готовить ракету Falcon Heavy к первому запуску в прошлом году. Сначала были проведены испытания отдельной первой ступени, а затем специалисты совершили успешные прожиги каждого ускорителя. Уже в декабре ракета была практически собрана, а сегодня Маск сообщает об успешном испытании носителя в собранном виде.
Falcon Heavy состоит из трех секций первых ступеней, а также второй части и обтекателя. Боковые части и первую центральную ступень планируется посадить на землю. Конфигурация такого носителя способна вывести до 64 тонн на низкую земную орбиту, тогда как самая тяжелая ракета Delta IV выводит до 29 тонн.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:15