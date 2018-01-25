Ракета Falcon Heavy может полететь через неделю

На Spaceflight Now указали, что двигатели Falcon Heavy работали в течение 10 секунд. В качестве боковых ускорителей были взяты уже использованные 2 года назад первые ступени ракеты Falcon 9. Ранее SpaceX проводила испытания каждой отдельно взятой части.Стоит напомнить, что компания Маска начала готовить ракету Falcon Heavy к первому запуску в прошлом году. Сначала были проведены испытания отдельной первой ступени, а затем специалисты совершили успешные прожиги каждого ускорителя. Уже в декабре ракета была практически собрана, а сегодня Маск сообщает об успешном испытании носителя в собранном виде.Falcon Heavy состоит из трех секций первых ступеней, а также второй части и обтекателя. Боковые части и первую центральную ступень планируется посадить на землю. Конфигурация такого носителя способна вывести до 64 тонн на низкую земную орбиту, тогда как самая тяжелая ракета Delta IV выводит до 29 тонн.