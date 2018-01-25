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Дмитрий Шепелев празднует 35-летие
25 января известный телеведущий Дмитрий Шепелев отмечает небольшой юбилей, ему стукнуло 35 лет. Родился Шепелев в Минске, а первые шаги в новую жизнь он начал делать в Киеве, где была найдена его первая работа.

Дмитрий Шепелев празднует 35-летие


В Киеве он провел какое-то время, работая на различных телеканалах. Позже, в 2008 году, его пригласили вести программу "Можешь Спой!", а через год Дмитрий перебрался в Москву.

Более популярным Шепелев стал после бурного романа с исполнительницей Жанной Фриске. Позже свои отношения возлюбленные узаконили, а в 2013 году в их семье произошло радостное событие – на свет появился долгожданный сын Платон. Но очень скоро в их семью постучало большое горе – у Фриске обнаружили рак головного мозга. Два года девушка пыталась побороть злой недуг, но к великому сожалению, ей этого не удалось и в 2015 году исполнительницы не стало.

Стоит добавить, что Дмитрий делал все для того, чтобы общественность услышала о горе Жанны, поскольку ее близкие родственники пытались скрыть диагноз.

В данное время, Шепелев сам занимается воспитание Платона и препятствует его общению с родителями Жанны Фриске.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 18:25
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