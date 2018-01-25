Pornhub предлагает пользователям дистанционно участвовать в групповом сексе

Pornhub синхронизирует свои секс-игрушки с видео. Теперь гаджеты смогут повторять действия из ролика, давая возможность пользователя присоединиться к происходящему на экране. Благодаря синхронизации можно будет пригласить другого человека поучаствовать в групповом сексе.В дизайне новых секс-игрушек используются традиционные цвета Pornhub - чёрный и оранжевый. Руководство компании объявило о выпуске новых гаджетов, подчеркнув, что Pornhub всегда позиционируется как флагмана в развлекательной сфере для взрослых. В связи с этим, новые гаджеты помогут вывести ресурс на новый уровень.