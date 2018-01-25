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Pornhub предлагает пользователям дистанционно участвовать в групповом сексе
Ресурс Pornhub намерен выпустить новые секс-игрушки, благодаря которым пользователям смогут дистанционно участвовать в групповом сексе. Гаджеты повторяют действия, происходящие в видеороликах, таким образом, давая возможность ощутить всю гамму чувств, что и актёры.

Pornhub синхронизирует свои секс-игрушки с видео. Теперь гаджеты смогут повторять действия из ролика, давая возможность пользователя присоединиться к происходящему на экране. Благодаря синхронизации можно будет пригласить другого человека поучаствовать в групповом сексе.

Pornhub предлагает пользователям дистанционно участвовать в групповом сексе


В дизайне новых секс-игрушек используются традиционные цвета Pornhub - чёрный и оранжевый. Руководство компании объявило о выпуске новых гаджетов, подчеркнув, что Pornhub всегда позиционируется как флагмана в развлекательной сфере для взрослых. В связи с этим, новые гаджеты помогут вывести ресурс на новый уровень.
Технологии
Добавил: Митьева Марина Вчера, 18:55
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