Анастасия Волочкова после ночи с незнакомцем запечатлела себя в провокационном виде на столе

Раньше звезда поразила фанатов сюжетом в постели, где она находилась рядом с новым возлюбленным, а сейчас решила продолжить серию снимков любовной тематики и показала себя на кухонной мебели. Анастасия Волочкова отметила, что она всю ночь не могла уснуть, но сейчас решила приготовить завтрак.Пользователи сетей высмеяли балерину за такие фото, отметив, что она перепутала кухню солярием. Многие люди напомнили артистке, что стол используется для готовки еды, а потому неприлично класть сюда ноги и садиться обнаженными ягодицами.