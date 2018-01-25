АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Вишну: Незримые стражи сокровищ индийского храма Падманабхасвами веками преследуют неразумных грабителей
EUR 69.46 USD 55.93
Курс валют на 26.01.2018

Анастасия Волочкова после ночи с незнакомцем запечатлела себя в провокационном виде на столе
Поклонники балерины давно привыкли к ее выходкам, однако, в этот раз новое фото в Instagram, вызвало у них шок. Анастасия Волочкова после ночи с незнакомцем запечатлела себя в провокационном виде на столе.

Раньше звезда поразила фанатов сюжетом в постели, где она находилась рядом с новым возлюбленным, а сейчас решила продолжить серию снимков любовной тематики и показала себя на кухонной мебели. Анастасия Волочкова отметила, что она всю ночь не могла уснуть, но сейчас решила приготовить завтрак.

Анастасия Волочкова после ночи с незнакомцем запечатлела себя в провокационном виде на столе


Пользователи сетей высмеяли балерину за такие фото, отметив, что она перепутала кухню солярием. Многие люди напомнили артистке, что стол используется для готовки еды, а потому неприлично класть сюда ноги и садиться обнаженными ягодицами.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:50
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Порошенко потребовал от русскоязычной журналистки
Ученые рассказали, что люди находятся под
СМИ: Близкое окружение возлюбленного Анастасии
На Аляске свидетели события наблюдали за полетом
Эксперты: Человеческая деятельность вскоре
Развитие инфраструктуры мешает природному
Просмотреть все новости