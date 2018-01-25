Андрей Гайдулян прокомментировал свой развод и назвал его причины

Осенью прошлого года Андрей Гайдулян оформил развод со своей супругой Дианой Очиловой, что стало полной неожиданностью для его поклонников.Впервые с момента развода актер признался, почему развалился его брак. Он рассказал, что просто развелся с Дианой, потому что они обоюдно решили расстаться.Как утверждает Андрей, никто никому не изменял. «Так случается, это жизнь. Я сторонник семейных ценностей, но не сложилось», - добавил Гайдулян.В настоящее время актер весь ушел в работу, так как его сердце свободно.Недавно фолловеры узнали новость о том, что Андрей Гайдулян уехал в США, принял там участие в съемках фильма и намерен строить успешную карьеру актера в Голливуде.Поклонники актера подозревают, что из-за того, ему пришлось жить, как говорится, на две страны, развалился его брак.