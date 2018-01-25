Андрей Гайдулян прокомментировал свой развод и назвал его причины
Впервые Андрей Гайдулян назвал причину развода с Дианой Очиловой и прокомментировал его подробности.
Осенью прошлого года Андрей Гайдулян оформил развод со своей супругой Дианой Очиловой, что стало полной неожиданностью для его поклонников.
Впервые с момента развода актер признался, почему развалился его брак. Он рассказал, что просто развелся с Дианой, потому что они обоюдно решили расстаться.
Как утверждает Андрей, никто никому не изменял. «Так случается, это жизнь. Я сторонник семейных ценностей, но не сложилось», - добавил Гайдулян.
В настоящее время актер весь ушел в работу, так как его сердце свободно.
Недавно фолловеры узнали новость о том, что Андрей Гайдулян уехал в США, принял там участие в съемках фильма и намерен строить успешную карьеру актера в Голливуде.
Поклонники актера подозревают, что из-за того, ему пришлось жить, как говорится, на две страны, развалился его брак.
Осенью прошлого года Андрей Гайдулян оформил развод со своей супругой Дианой Очиловой, что стало полной неожиданностью для его поклонников.
Впервые с момента развода актер признался, почему развалился его брак. Он рассказал, что просто развелся с Дианой, потому что они обоюдно решили расстаться.
Как утверждает Андрей, никто никому не изменял. «Так случается, это жизнь. Я сторонник семейных ценностей, но не сложилось», - добавил Гайдулян.
В настоящее время актер весь ушел в работу, так как его сердце свободно.
Недавно фолловеры узнали новость о том, что Андрей Гайдулян уехал в США, принял там участие в съемках фильма и намерен строить успешную карьеру актера в Голливуде.
Поклонники актера подозревают, что из-за того, ему пришлось жить, как говорится, на две страны, развалился его брак.