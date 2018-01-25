Nokia начинает разработку предсказывающего рак браслета
Директором Nokia Радживом Сури, в ходе проведения Всемирного экономического форума в Давосе, представлена информация о начале разработки компанией инновационного браслета, основная задача которого – предсказывать рак. Онкологическое заболевание теперь будет предсказываться медиками за несколько месяцев до его появления, благодаря устройству.
Работа браслета основана на специальных биомаркерах. Данная технология позволяет специалистам компании уже начинать сопутствующие разработки, представленные компактными устройствами, определяющими уровень холестерина, молочной кислоты и сахара в крови. В основу заложена передача информации на расстоянии, с применением связи следующего поколения 5G .Как рассказал Сури, предполагается восполнить временную «пустоту», как промежуток времени между посещениями лечащего врача. Так же медики получат регулярный вид доступа к анализу показателей организма человека.
Будущее развитие интернет - технологий в области 5G, выведет на новый уровень и дистанционную хирургию. Благодаря чему, доктором из Чикаго посредством робота, возможно проведение операции пациенту на территории Тайваня.
Работа браслета основана на специальных биомаркерах. Данная технология позволяет специалистам компании уже начинать сопутствующие разработки, представленные компактными устройствами, определяющими уровень холестерина, молочной кислоты и сахара в крови. В основу заложена передача информации на расстоянии, с применением связи следующего поколения 5G .Как рассказал Сури, предполагается восполнить временную «пустоту», как промежуток времени между посещениями лечащего врача. Так же медики получат регулярный вид доступа к анализу показателей организма человека.
Будущее развитие интернет - технологий в области 5G, выведет на новый уровень и дистанционную хирургию. Благодаря чему, доктором из Чикаго посредством робота, возможно проведение операции пациенту на территории Тайваня.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 17:05