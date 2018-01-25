Nokia начинает разработку предсказывающего рак браслета

Работа браслета основана на специальных биомаркерах. Данная технология позволяет специалистам компании уже начинать сопутствующие разработки, представленные компактными устройствами, определяющими уровень холестерина, молочной кислоты и сахара в крови. В основу заложена передача информации на расстоянии, с применением связи следующего поколения 5G .Как рассказал Сури, предполагается восполнить временную «пустоту», как промежуток времени между посещениями лечащего врача. Так же медики получат регулярный вид доступа к анализу показателей организма человека.Будущее развитие интернет - технологий в области 5G, выведет на новый уровень и дистанционную хирургию. Благодаря чему, доктором из Чикаго посредством робота, возможно проведение операции пациенту на территории Тайваня.