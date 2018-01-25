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Китай совершил пятый успешный запуск ракеты в этом году
Китайское космическое агентство снова провело успешный запуск ракеты-носителя. Так в рамках пятой успешной миссии подряд, китайцы вывели на орбиту Земли несколько спутников для удаленной съемки планеты, которые подняли в небо на борту под обтекателем ракеты «Чанчжэн-2С».

Китай совершил пятый успешный запуск ракеты в этом году


Как сообщается китайское новостное агентство «Синьхуа», ракета «Чанчжэн-2С» успешно стартовала с космодрома Сичан, который расположен на юго-западе Китая, в провинции Сынчуань. Отрыв носителя от стартового стола состоялся в 13:39 по местному временно, то есть в 8:39 по мск. После отделения спутники вышли на заданную орбиту.

Стоит напомнить, что помимо обычных околоземных спутниковых программ, Китай готовит миссии к Марсу, к изучению которого планируется перейти уже через 2 года.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:45
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