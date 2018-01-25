Минфин опубликовал законопроект о регулировании криптовалюты
Законопроект "О цифровых финансовых активах" Минфина предлагает проводить транзакции владельцам криптовалюты на биржевых площадках. Это сужение рынка, считает эксперт Светлана Лобарева из business.bitclubproject.com может существенно снизить активность майнеров из России и нанесет вред развитию бизнеса.
Физлица во время торгов на заявленных биржах в России смогут вскоре купить токены на сумму не более полусотни тысяч рублей. Также и биржевые торговые площадки будут регистрироваться, как юридические лица на основе законодательных актов: "Об организованных торгах" и "О рынке ценных бумаг". При этом криптовалюта не будет являться законным платежным средством - такие пункты содержит законопроект "О цифровых финансовых активах" Минфина.
Профильное ведомство пошло по пути от которого предостерегал Герман Греф, предлагавший не чинить препятствий легализации электронной валюты в России. Финансовое ведомство сделало наоборот, предложив не считать их законным средством платежа. По мнению ведущего экономистов, при введении в действие этого закона многие инвесторы крипторынка переберутся в более дружественные страны для электронных денег.
Физлица во время торгов на заявленных биржах в России смогут вскоре купить токены на сумму не более полусотни тысяч рублей. Также и биржевые торговые площадки будут регистрироваться, как юридические лица на основе законодательных актов: "Об организованных торгах" и "О рынке ценных бумаг". При этом криптовалюта не будет являться законным платежным средством - такие пункты содержит законопроект "О цифровых финансовых активах" Минфина.
Профильное ведомство пошло по пути от которого предостерегал Герман Греф, предлагавший не чинить препятствий легализации электронной валюты в России. Финансовое ведомство сделало наоборот, предложив не считать их законным средством платежа. По мнению ведущего экономистов, при введении в действие этого закона многие инвесторы крипторынка переберутся в более дружественные страны для электронных денег.
dzen / Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Вчера, 15:18