Минфин опубликовал законопроект о регулировании криптовалюты

Физлица во время торгов на заявленных биржах в России смогут вскоре купить токены на сумму не более полусотни тысяч рублей. Также и биржевые торговые площадки будут регистрироваться, как юридические лица на основе законодательных актов: "Об организованных торгах" и "О рынке ценных бумаг". При этом криптовалюта не будет являться законным платежным средством - такие пункты содержит законопроект "О цифровых финансовых активах" Минфина.Профильное ведомство пошло по пути от которого предостерегал Герман Греф, предлагавший не чинить препятствий легализации электронной валюты в России. Финансовое ведомство сделало наоборот, предложив не считать их законным средством платежа. По мнению ведущего экономистов, при введении в действие этого закона многие инвесторы крипторынка переберутся в более дружественные страны для электронных денег.