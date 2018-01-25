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Стало известно имя девушки, которая познакомила Гарри с Меган Маркл
На страничках иностранных издательств появилась информация касаемо того, что первая встреча принца Гарри со своей возлюбленной Меган Маркл, на которой они и познакомились, была устроена его подружкой детства Вайолет фон Вестенхольц. Она сдружилась с киноактрисой в то время, когда Вайолет работала пиар-директором бренда Ralph Lauren.

Стало известно имя девушки, которая познакомила Гарри с Меган Маркл


Фанаты королевского семейства были заинтересованы не только тем, как проходит подготовка к свадебному торжеству, но также и тем, при каких обстоятельствах произошло знакомство будущих возлюбленных. Как уверяют источники, их познакомила давняя знакомая Гарри, ровно после того, как он посетовал, что у него не получается встретить девушку своей мечты. Ведь внук королевы Британии не имеет права пользоваться социальными сетями, чтобы общаться с девушками.

Меган Маркл легко чувствовала себя в высших кругах общества, поэтому его подруга поделилась с Гарри, что есть замечательная кандидатура. По заверению близких людей, Меган полностью очаровала Гарри и у них до сих пор трепетные отношения, как и в первые дни знакомства.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 18:35
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