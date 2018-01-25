Стало известно имя девушки, которая познакомила Гарри с Меган Маркл

Фанаты королевского семейства были заинтересованы не только тем, как проходит подготовка к свадебному торжеству, но также и тем, при каких обстоятельствах произошло знакомство будущих возлюбленных. Как уверяют источники, их познакомила давняя знакомая Гарри, ровно после того, как он посетовал, что у него не получается встретить девушку своей мечты. Ведь внук королевы Британии не имеет права пользоваться социальными сетями, чтобы общаться с девушками.Меган Маркл легко чувствовала себя в высших кругах общества, поэтому его подруга поделилась с Гарри, что есть замечательная кандидатура. По заверению близких людей, Меган полностью очаровала Гарри и у них до сих пор трепетные отношения, как и в первые дни знакомства.