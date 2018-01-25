Генетики нашли способ сделать алкоголь безопасным

Согласно данным статистики, из 6 совершеннолетних людей 1 человек употребляет свыше 4-х порций спиртосодержащих напитков в месяц, что повышает степень вероятности разрушения сосудов и появления прочих болезней. Авторы исследования утверждают, что молодые люди чаще подвергаются риску разрушения сосудов.В рамках эксперимента ученые разделили волонтеров, чей возраст не превышал 30 лет, на 2 группы. Добровольцы одной команды выпивали 4-5 стаканов алкоголя в месяц, а вторая группа волонтеров употребляла спиртосодержащие напитки только 1 раз в 30 суток. У любителей выпить нашли повышенную степень MiR-21, блокирующего гены, защищающие организм от сосудистых болезней и опухолей.