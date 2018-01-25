Учёные назвали самую маленькую муху в честь Шварценеггера
Учёные недолго думали, как назвать самую маленькую муху в мире. Насекомое обладает накаченным торсом, что делает её схожей с Арнольдом Шварценеггером. Муха получила своё имя в честь этого голливудского актёра.
Учёные рассказали, что длина самой маленькой мухи в мире составляет 400 микрометров. Рассмотрев его "накаченные" лапки и торс, специалистам сразу же пришло в голову сравнение с Арнольдом Шварценеггером. В честь этого голливудского актёра и было решено назвать муху. Арнольд Шварценеггер является примером для подражания многих людей. Его спортивные и политические успехи вдохновили множество людей, так что его личность заслуживает быть увековеченной.
Самая маленькая муха в мире обитает в тропической и субтропической местности. Взрослые насекомые употребляют в пищу сок растений. Выдающимися способностями обладают личинки мухи: они зомбируют муравьёв и пчёл, заставляя их покидать ульи и погибать.
Учёные рассказали, что длина самой маленькой мухи в мире составляет 400 микрометров. Рассмотрев его "накаченные" лапки и торс, специалистам сразу же пришло в голову сравнение с Арнольдом Шварценеггером. В честь этого голливудского актёра и было решено назвать муху. Арнольд Шварценеггер является примером для подражания многих людей. Его спортивные и политические успехи вдохновили множество людей, так что его личность заслуживает быть увековеченной.
Самая маленькая муха в мире обитает в тропической и субтропической местности. Взрослые насекомые употребляют в пищу сок растений. Выдающимися способностями обладают личинки мухи: они зомбируют муравьёв и пчёл, заставляя их покидать ульи и погибать.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 18:40