Учёные назвали самую маленькую муху в честь Шварценеггера

Учёные рассказали, что длина самой маленькой мухи в мире составляет 400 микрометров. Рассмотрев его "накаченные" лапки и торс, специалистам сразу же пришло в голову сравнение с Арнольдом Шварценеггером. В честь этого голливудского актёра и было решено назвать муху. Арнольд Шварценеггер является примером для подражания многих людей. Его спортивные и политические успехи вдохновили множество людей, так что его личность заслуживает быть увековеченной.Самая маленькая муха в мире обитает в тропической и субтропической местности. Взрослые насекомые употребляют в пищу сок растений. Выдающимися способностями обладают личинки мухи: они зомбируют муравьёв и пчёл, заставляя их покидать ульи и погибать.