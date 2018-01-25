Илья Резник скорбит о невосполнимой потере – смерти Людмилы Сенчиной
Народный артист России Илья Резник вместе с семьей скорбит о смерти «Золушки советской эстрады» Людмилы Сенчиной и называет ее кончину невосполнимой потерей.
Народный артист России, поэт-песенник Илья Резник в эфире радиостанции назвал кончину артистки Людмилы Сенчиной невосполнимой утратой.
Он заявил: «Будем тосковать, будем скучать, но это невосполнимая потеря. Нет слов, чтобы высказать мою скорбь и скорбь моей семьи».
Резник отметил, что Людмила Сенчина была одним «из самых светлых людей на нашей эстраде».
Песенник добавил, что поручил ей в 1969 году спеть песню «Золушка», которая после стала ее визитной карточкой.
Напомним, Народная артистка РФ Людмила Сенчина умерла в возрасте 67 лет сегодня утром больнице Санкт-Петербурга.
Народный артист России, поэт-песенник Илья Резник в эфире радиостанции назвал кончину артистки Людмилы Сенчиной невосполнимой утратой.
Он заявил: «Будем тосковать, будем скучать, но это невосполнимая потеря. Нет слов, чтобы высказать мою скорбь и скорбь моей семьи».
Резник отметил, что Людмила Сенчина была одним «из самых светлых людей на нашей эстраде».
Песенник добавил, что поручил ей в 1969 году спеть песню «Золушка», которая после стала ее визитной карточкой.
Напомним, Народная артистка РФ Людмила Сенчина умерла в возрасте 67 лет сегодня утром больнице Санкт-Петербурга.