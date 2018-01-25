Илья Резник скорбит о невосполнимой потере – смерти Людмилы Сенчиной

Народный артист России, поэт-песенник Илья Резник в эфире радиостанции назвал кончину артистки Людмилы Сенчиной невосполнимой утратой.Он заявил: «Будем тосковать, будем скучать, но это невосполнимая потеря. Нет слов, чтобы высказать мою скорбь и скорбь моей семьи».Резник отметил, что Людмила Сенчина была одним «из самых светлых людей на нашей эстраде».Песенник добавил, что поручил ей в 1969 году спеть песню «Золушка», которая после стала ее визитной карточкой.Напомним, Народная артистка РФ Людмила Сенчина умерла в возрасте 67 лет сегодня утром больнице Санкт-Петербурга.