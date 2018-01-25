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Илья Резник скорбит о невосполнимой потере – смерти Людмилы Сенчиной
Народный артист России Илья Резник вместе с семьей скорбит о смерти «Золушки советской эстрады» Людмилы Сенчиной и называет ее кончину невосполнимой потерей.
Илья Резник скорбит о невосполнимой потере – смерти Людмилы Сенчиной


Народный артист России, поэт-песенник Илья Резник в эфире радиостанции назвал кончину артистки Людмилы Сенчиной невосполнимой утратой.

Он заявил: «Будем тосковать, будем скучать, но это невосполнимая потеря. Нет слов, чтобы высказать мою скорбь и скорбь моей семьи».

Резник отметил, что Людмила Сенчина была одним «из самых светлых людей на нашей эстраде».

Песенник добавил, что поручил ей в 1969 году спеть песню «Золушка», которая после стала ее визитной карточкой.

Напомним, Народная артистка РФ Людмила Сенчина умерла в возрасте 67 лет сегодня утром больнице Санкт-Петербурга.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 13:36
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