Ольга Бузова рассказала, что Анастасия Волынец сделала пластику груди

"Моя приятельница после преображения. Я в восторге. Выглядят потрясающе. Я никогда не думала, что можно достичь такого результата, особенно после родов и кормления грудью. Девочки, если вам что-то в себе не нравится, не нужно жить с этим, преображайтесь смело", - написала Ольга возле снимка Анастасии.

К слову, Ольга, негативно относящая к пластической хирургии, не стали говорить ничего плохого об Анастасии, и даже похвалила работавшего с бывшей жительницей телестройки специалиста. Как считает певица, грудь звезды ТВ смотрится отлично. Бузова также отметила в Instagram, что не могла ожидать такого разворота событий, и призвала всех представительниц прекрасного пола, которые не могут похвастаться своей внешностью, менять её, как это сделала Волынец.Несколько дней назад Ольга Бузова заявила, что является обладательницей второго размера груди, но многие не поверили 32-летней знаменитости, предположив, что если бы это было так, то её грудь казалась бы больше.