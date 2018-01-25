В Калининграде стартовало производство обновленного KIA Sorento Prime
В Калининграде на заводе «Автотор» начали собирать обновлённый кроссовер KIA Sorento Prime. Серийная сборка автомобиля осуществляется методом крупноузловой сборки.
Флагманский кроссовер KIA Sorento Prime российской сборки будет оснащён силовыми агрегатами V6 MPI объёмом 3,5 литра мощностью 249 лошадиных сил, GDI ёмкостью 2,4 литра производительностью 188 «лошадей» и дизельным 2,2-литровым двигателем CRDI, выдающим 200 «скакунов». Кроссовер будет комплектоваться только автоматическими трансмиссиями.
Рестайлинговую версию кроссовера KIA Sorento Prime представили в минувшем году на мотор-шоу во Франкфурте. В феврале этого года автомобиль поступит в продажу на российский рынок, комплектациях и ценах информация появится позднее.
Флагманский кроссовер KIA Sorento Prime российской сборки будет оснащён силовыми агрегатами V6 MPI объёмом 3,5 литра мощностью 249 лошадиных сил, GDI ёмкостью 2,4 литра производительностью 188 «лошадей» и дизельным 2,2-литровым двигателем CRDI, выдающим 200 «скакунов». Кроссовер будет комплектоваться только автоматическими трансмиссиями.
Рестайлинговую версию кроссовера KIA Sorento Prime представили в минувшем году на мотор-шоу во Франкфурте. В феврале этого года автомобиль поступит в продажу на российский рынок, комплектациях и ценах информация появится позднее.
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Добавил: Алина Вчера, 18:30