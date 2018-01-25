Кристина Орбакайте повергла в шок фотоснимком без косметики

Кристина Орбакайте в компании Филиппа Киркорова проводила вечернее время в Майами, где у исполнителя есть свой дом. А на следующий день Орбакайте поделилась фотоснимком ужина с королем поп-музыки. На этом снимке Кристина предстала перед зрителями полностью без косметики, показала всем свою натуральную красоту. По заверениям фанатов, Кристина Орбакайте выглядит значительно меньше своего возраста и более естественно.Внимательные пользователи также смогли рассмотреть, чем трапезничали звезды и похвалили их за то, что, даже находясь вдалеке от Родины, они не забывают о русской кухни. Они увидели на их столе оливье и газированную воду, за которую артисты получили «порцию» критики, ведь для здоровья она очень вредна.Снимок мгновенно облетел весь интернет и за короткое время насобирал около 65 тысяч лайков.