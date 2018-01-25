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Кристина Орбакайте повергла в шок фотоснимком без косметики
Исполнительница Кристина Орбакайте выложила на всеобщее обозрение на своей странице в социальной сети фотоснимок, на котором у девушки полностью отсутствует макияж, чем повергла в шок целую армию своих поклонников. Фанаты обратили свой взор на то, что без косметики знаменитость смотрится лет на двадцать моложе.

Кристина Орбакайте повергла в шок фотоснимком без косметики


Кристина Орбакайте в компании Филиппа Киркорова проводила вечернее время в Майами, где у исполнителя есть свой дом. А на следующий день Орбакайте поделилась фотоснимком ужина с королем поп-музыки. На этом снимке Кристина предстала перед зрителями полностью без косметики, показала всем свою натуральную красоту. По заверениям фанатов, Кристина Орбакайте выглядит значительно меньше своего возраста и более естественно.

Внимательные пользователи также смогли рассмотреть, чем трапезничали звезды и похвалили их за то, что, даже находясь вдалеке от Родины, они не забывают о русской кухни. Они увидели на их столе оливье и газированную воду, за которую артисты получили «порцию» критики, ведь для здоровья она очень вредна.

Снимок мгновенно облетел весь интернет и за короткое время насобирал около 65 тысяч лайков.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 17:40
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