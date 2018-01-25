В США из-за аварии трассу засыпало деньгами

Согласно предварительной информации, авария произошла из-за нарушения скоростного режима автотранспортом, перевозившим деньги. Из-за высокой скорости водитель потерял контроль над управлением и врезался в ограждение. Удар был такой силы, что машину откинуло вновь на дорогу, где произошло столкновение с другим транспортом. Третья машина не смогла объехать участок ДТП и врезалась в ограждение. Жертв удалось избежать.Для того чтобы собрать все деньги, полиции пришлось на час перекрыть движение на трассе. Сотрудники правоохранительных органов не сообщают, удалось ли собрать все рассыпавшиеся деньги, предназначавшиеся для заправки игровых автоматов. Вполне возможно, что их хозяева не досчитаются крупной суммы.