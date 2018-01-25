Супружеская пара из Серпухова запечатлела на камеру домового в чулане
В Серпухове супружеская пара решила купить дом и делает ролики в каждом месте, которые посещает. Во время очередного просмотра ей удалось запечатлеть на камеру домового в чулане, после чего люди опубликовали видео в сетях.
На записи видно, как мужчина осматривает помещения, после чего заглядывает в это место, где прячется темная фигура существа. Оно быстро подпрыгивает вверх и исчезает в воздухе, но владельцы дома не имеют домашних питомцев. После просмотра материалов покупатели решили не приобретать недвижимость с такими гостями из иных миров, а журналисты провели лично расследование.
Они выяснили, что особняк раньше принадлежал купцам Головиным, но во время пожара был поврежден огнем. Затем после 1895 г его использовали в роли трактира, после чего сделали коммуналкой для жильцов. За всю историю существования здания в нем могут возникать различные аномалии, а также оно является историческим наследием города, не подлежащим перестройке.
На записи видно, как мужчина осматривает помещения, после чего заглядывает в это место, где прячется темная фигура существа. Оно быстро подпрыгивает вверх и исчезает в воздухе, но владельцы дома не имеют домашних питомцев. После просмотра материалов покупатели решили не приобретать недвижимость с такими гостями из иных миров, а журналисты провели лично расследование.
Они выяснили, что особняк раньше принадлежал купцам Головиным, но во время пожара был поврежден огнем. Затем после 1895 г его использовали в роли трактира, после чего сделали коммуналкой для жильцов. За всю историю существования здания в нем могут возникать различные аномалии, а также оно является историческим наследием города, не подлежащим перестройке.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:06