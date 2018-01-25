Ученые рассказали про самое доступное средство от слабоумия
Американскими учеными из Калифорнийского университета, проведены эксперименты, с целью выяснения, какими продуктами человек может повысить свое настроение. Список с результатами определил в лидеры куркуму – специю, получившую широкое расспространение в Индии.
Сами по себе, блюда индийской кухни, оказывают на позитивное настроение человека положительное воздействие. Для достоверности, к исследованию привлекли участников из разных стран, употребляющих в пищу совершенно разные продукты. В результате специалистами установлено, что использование куркумы в качестве приправ для блюд, помогает борьбе с депрессией и оказывает профилактическое влияние на старческое слабоумие.
Эксперты определили, что у куркумы есть свойства повышать настроение и общее самочувствие человека, а так же улучшать память. Участниками эксперимента, которые применяли куркуму в качестве приправы к блюдам, продемонстрированы лучшие показатели здоровья, при медицинском осмотре, в отличие от тех, кто вообще не использовал специи.
Сами по себе, блюда индийской кухни, оказывают на позитивное настроение человека положительное воздействие. Для достоверности, к исследованию привлекли участников из разных стран, употребляющих в пищу совершенно разные продукты. В результате специалистами установлено, что использование куркумы в качестве приправ для блюд, помогает борьбе с депрессией и оказывает профилактическое влияние на старческое слабоумие.
Эксперты определили, что у куркумы есть свойства повышать настроение и общее самочувствие человека, а так же улучшать память. Участниками эксперимента, которые применяли куркуму в качестве приправы к блюдам, продемонстрированы лучшие показатели здоровья, при медицинском осмотре, в отличие от тех, кто вообще не использовал специи.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 18:20