Ученые рассказали про самое доступное средство от слабоумия

Сами по себе, блюда индийской кухни, оказывают на позитивное настроение человека положительное воздействие. Для достоверности, к исследованию привлекли участников из разных стран, употребляющих в пищу совершенно разные продукты. В результате специалистами установлено, что использование куркумы в качестве приправ для блюд, помогает борьбе с депрессией и оказывает профилактическое влияние на старческое слабоумие.Эксперты определили, что у куркумы есть свойства повышать настроение и общее самочувствие человека, а так же улучшать память. Участниками эксперимента, которые применяли куркуму в качестве приправы к блюдам, продемонстрированы лучшие показатели здоровья, при медицинском осмотре, в отличие от тех, кто вообще не использовал специи.