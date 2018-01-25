Стала известна причина смерти артистки Людмилы Сенчиной

Советская и российская певица Людмила Сенчина, которая сегодня скончалась в больнице Петербурга в 8:30 утра, последние полтора года боролась с продолжительной тяжелой болезнью.Как сообщил Владимир Андреев, продюсер певицы, именно заболевание стало причиной смерти артистки. Конкретный диагноз он не назвал, но, предположительно, это онкология.О том, что Людмилы Сенчиной плохо себя чувствовала не знали даже самые преданные поклонники. Артистка до последнего выступала и вела концертные программы.Информацию о смерти певицы подтвердил ее супруг Владимир Андреев.Людмилу Сенчину называли «Золушкой советской эстрады». Она часто выступала на телевидении, пела, программы и неоднократно становилась лауреатом конкурса «Песня года».