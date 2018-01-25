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Стала известна причина смерти артистки Людмилы Сенчиной
Стало известно, от чего умерла Народная артистка России Людмила Сенчина – причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Стала известна причина смерти артистки Людмилы Сенчиной


Советская и российская певица Людмила Сенчина, которая сегодня скончалась в больнице Петербурга в 8:30 утра, последние полтора года боролась с продолжительной тяжелой болезнью.

Как сообщил Владимир Андреев, продюсер певицы, именно заболевание стало причиной смерти артистки. Конкретный диагноз он не назвал, но, предположительно, это онкология.

О том, что Людмилы Сенчиной плохо себя чувствовала не знали даже самые преданные поклонники. Артистка до последнего выступала и вела концертные программы.

Информацию о смерти певицы подтвердил ее супруг Владимир Андреев.

Людмилу Сенчину называли «Золушкой советской эстрады». Она часто выступала на телевидении, пела, программы и неоднократно становилась лауреатом конкурса «Песня года».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 13:19
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