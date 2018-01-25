Участница "Мисс мира" с помощью откровенных снимков начала политическую карьеру
Участница конкурса красоты "Мисс мира" начала политическую карьеру. 25-летняя модель Каролина Флорес Гонсалес планирует занять пост представителя столицы Колумбии. Девушка уже получила известность благодаря публикации откровенных снимков.
Модель Каролина Флорес Гонсалес объявила, что покидает шоу-бизнес ради карьеры в политике. Девушка некогда была замужем за экс-конгрессменом Хосе Родольфом Пересом, который после развода оставил ей многомиллионное состояние. Теперь участница "Мисс мира" меняет сферу деятельности и баллотируется на государственную должность.
Главный козырь модели - 50 тысяч подписчиков в Instagram. Девушка собрала армию почитателей благодаря публикации откровенных снимков. Гонсалес без стеснений рассказывает подписчикам о своей личной жизни. Заручившись поддержкой поклонников, девушка намерена осуществлять борьбу с коррупцией и жестокостью по отношению к женщинам и детям.
Модель Каролина Флорес Гонсалес объявила, что покидает шоу-бизнес ради карьеры в политике. Девушка некогда была замужем за экс-конгрессменом Хосе Родольфом Пересом, который после развода оставил ей многомиллионное состояние. Теперь участница "Мисс мира" меняет сферу деятельности и баллотируется на государственную должность.
Главный козырь модели - 50 тысяч подписчиков в Instagram. Девушка собрала армию почитателей благодаря публикации откровенных снимков. Гонсалес без стеснений рассказывает подписчикам о своей личной жизни. Заручившись поддержкой поклонников, девушка намерена осуществлять борьбу с коррупцией и жестокостью по отношению к женщинам и детям.
Общество
Добавил: Митьева Марина Вчера, 18:10