Участница "Мисс мира" с помощью откровенных снимков начала политическую карьеру

Модель Каролина Флорес Гонсалес объявила, что покидает шоу-бизнес ради карьеры в политике. Девушка некогда была замужем за экс-конгрессменом Хосе Родольфом Пересом, который после развода оставил ей многомиллионное состояние. Теперь участница "Мисс мира" меняет сферу деятельности и баллотируется на государственную должность.Главный козырь модели - 50 тысяч подписчиков в Instagram. Девушка собрала армию почитателей благодаря публикации откровенных снимков. Гонсалес без стеснений рассказывает подписчикам о своей личной жизни. Заручившись поддержкой поклонников, девушка намерена осуществлять борьбу с коррупцией и жестокостью по отношению к женщинам и детям.