В сетях опубликовано видео мерцающих огней неизвестного происхождения над “Зоной 51”
Многие исследователи часто упоминают секретный военный объект американцев, связанный с пришельцами и разработками внеземных технологий, но сейчас они получили еще одно подтверждение своих слов. Пассажиры самолета опубликовали в сетях видео мерцающих огней неизвестного происхождения над “Зоной 51”, а также были напуганы таким зрелищем.
Свидетели события рассказали, что заметили в облаках такие свечения, которые могли принадлежать большому количеству воздушного транспорта. Пока неизвестно, что действительно было показано в сюжете, однако эксперты не сомневаются, что эти события связаны с новыми видами оружия.
Также есть предположение о контакте с гуманоидами, потому что база находится под охраной ЦРУ, а власти страны даже не подозревают о разработках и проектах, ведущихся в данном месте. Пока специалисты будут исследовать материалы, после чего сделают свои выводы.
Свидетели события рассказали, что заметили в облаках такие свечения, которые могли принадлежать большому количеству воздушного транспорта. Пока неизвестно, что действительно было показано в сюжете, однако эксперты не сомневаются, что эти события связаны с новыми видами оружия.
Также есть предположение о контакте с гуманоидами, потому что база находится под охраной ЦРУ, а власти страны даже не подозревают о разработках и проектах, ведущихся в данном месте. Пока специалисты будут исследовать материалы, после чего сделают свои выводы.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 16:48