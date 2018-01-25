В сетях опубликовано видео мерцающих огней неизвестного происхождения над “Зоной 51”

Свидетели события рассказали, что заметили в облаках такие свечения, которые могли принадлежать большому количеству воздушного транспорта. Пока неизвестно, что действительно было показано в сюжете, однако эксперты не сомневаются, что эти события связаны с новыми видами оружия.Также есть предположение о контакте с гуманоидами, потому что база находится под охраной ЦРУ, а власти страны даже не подозревают о разработках и проектах, ведущихся в данном месте. Пока специалисты будут исследовать материалы, после чего сделают свои выводы.