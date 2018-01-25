ФК "Арсенал" планирует продвигать криптовалютный стартап
Старейший английский футбольный клуб "Арсенал" подписал контракт с CashBet для продвижения нового вида криптовалюты, которую планируется использовать для онлайн-игр. Британский клуб стал первым футбольным грандом, подписавшим договор с блокчейн-платформой.
CashBet Coin, согласно условиям уникального контракта, становится партнером "Арсенала", когда на всех домашних играх футбольного клуба реклама криптовалютной компании будет размещена на спортивной арене "Эмирейтс". Коммерческий руководитель "Арсенала" приветствует CashBet Coin в качестве партнера, ожидая старта выпуска криптовалюты корпорации.
Глава и создатель CashBet Майк Ривз уточнил, что фирма ориентирована на глобальный рынок онлайн-игр, провайдеров, соцсетей, интернет-казино и прочего развлекательного контента, пишет портал ТАСС. Ривз планирует привлечь футбольных фанатов к рынку криптовалюты, надеясь на плодотворное сотрудничество.
CashBet Coin, согласно условиям уникального контракта, становится партнером "Арсенала", когда на всех домашних играх футбольного клуба реклама криптовалютной компании будет размещена на спортивной арене "Эмирейтс". Коммерческий руководитель "Арсенала" приветствует CashBet Coin в качестве партнера, ожидая старта выпуска криптовалюты корпорации.
Глава и создатель CashBet Майк Ривз уточнил, что фирма ориентирована на глобальный рынок онлайн-игр, провайдеров, соцсетей, интернет-казино и прочего развлекательного контента, пишет портал ТАСС. Ривз планирует привлечь футбольных фанатов к рынку криптовалюты, надеясь на плодотворное сотрудничество.
Технологии
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 17:35