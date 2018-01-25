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Компания Renault планирует выпускать в России купеобразный кроссовер
Французская компания Renault планирует в России наладить сборку нового купеобразного кроссовера. Об этом накануне сообщили на страницах издания «Ведомости».

Компания Renault планирует выпускать в России купеобразный кроссовер


Как стало известно, на московском заводе компании Renault в 2019 году намерены начать сборку ещё одного кроссовера. Новинка будет производиться на одной платформе с Duster, эта модель является самой продаваемой в России. Новый кроссовер будет выпускаться в кузове купе, который для компании Renault является новым.

Ожидается, что новый купеобразный кроссовер представят публике в августе 2018 года на площадке Московского автосалона. О том какое у автомобиля будет название производители пока не решили.

Стоит напомнить, что осенью прошлого года компания Renault сообщила, что для российского рынка, а также для Южной Кореи, Китая и Бразилии планируют разработать кроссовер с новым типом кузова, однако подробностей о новинке никаких не сообщалось.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 17:24
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