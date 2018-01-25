В Петербурге в возрасте 67 лет скончалась Людмила Сенчина

Сегодня ушла из жизни певица и актриса Людмила Сенчина, которая поистине была всенародной любимицей. Яркий талант артистки, ее искренность и обаяние завоевывали сердце каждого, кто слышал ее неподражаемый голос.Визитной карточкой певицы был романс «Целую ночь соловей нам насвистывал» из фильма «Дни Турбиных». На песнях Людмилы Сенчиной «Золушка», «Полынь», «Добрая сказка» выросли поколения отечественных граждан.Людмила Петровна Сенчина родилась в Украине13 декабря 1950 года. Ее семья переехала в Ленинград после того, как она окончила школу.Творческий путь Людмилы Петровны был тесно связан с Санкт-Петербургом, где она при Ленинградской Консерватории окончила музыкальное училище, работала в Театре музыкальной комедии, выступала на концертных площадках.Народная артистка Сенчина олицетворяла гордость и славу российской эстрады.